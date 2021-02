Circuit Het Nieuwsblad - Philippe Gilbert, 5e, sentait bien que "cela allait arriver au sprint"

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a participé au sprint soldant l'arrivée du Circuit Het Nieuwsblad samedi à Ninove. Le Liégeois, double vainqueur en 2006 et 2008, a fini 5e, mais s'estimait avoir été gêné dans l'emballage final par Kasper Asgreen emmenant le train pour Deceuninck-Quick Step."Asgreen, le champion du Danemark, a super bien emmené jusqu'à 400-500m de la ligne et quand il a arrêté, il a laissé passer, mais il nous a bloqué, Trentin et moi. On a dû vraiment freiner fort et, Trentin, je pense qu'il a perdu plus de positions que moi", a expliqué Philippe Gilbert dans une vidéo postée par sa formation . "Cela nous a fait faire un effort et ça ne parait rien comme ça à la télé, mais quand on doit relancer comme ça 2-3 km/h en plein effort, c'est beaucoup. On l'a payé dans la dernière ligne droite. Je sentais bien déjà hier que cela pouvait aller au sprint et depuis le départ aussi, c'était une course très rapide mais fermée et on avait le vent de face dans les 70 derniers kilomètres." L'Italien Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) s'est imposé très largement devant le Britannique Jake Stewart (Groupama FJD) et Sep Vanmarcke (Israël Start-Up Nation). L'Australien Heinrich Haussler (Bahrain-Victorious) a complété le top 4. (Belga)