Clasica de Almeria - Le champion d'Europe et d'Italie Giacomo Nizzolo s'impose au sprint

Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka ASSOS) a remporté la Clasica de Almeria (1.Pro) cycliste, dimanche dans le sud de l'Espagne. Après 183,3 kilomètres entre Puelo de Vicar et Roquetas de Mar, le champion d'Europe italien a devancé au sprint le Français Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) et l'Estonien Martin Laas (BORA-hansgrohe).Après deux échappées reprises, le peloton a abordé les derniers kilomètres assez nerveusement. L'équipe Deceuninck-Quick Step a bien tenté de faire bouger les choses lors des portions exposées au vent. Mais la formation belge a toutefois vu son sprinteur colombien Alvaro Hodeg tomber et Mark Cavenidsh, pour sa première depuis son retour au sein de la structure de Patrick Lefevere, distancer en raison d'un souci mécanique. Le Belge Jordi Meeus, arrivé chez BORA-hansgrohe cette année, a aussi chuté. Dans un final quelque peu décousu, Nizzolo a fait parler ses qualités de vitesse. Plus véloce, il a logiquement devancé Sénéchal, troisième option au sprint pour le 'Wolfpack', et Laas afin de s'adjuger la 26e victoire de sa carrière, la première depuis son titre continental en août dernier. Nizzolo, également champion d'Italie, succède à l'Allemand Pascal Ackermann, qui avait remporté les deux dernières éditions d'une course historiquement réservée aux sprinteurs. (Belga)