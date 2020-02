Clasica de Almeria - Pascal Ackermann réalise le doublé

L'Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) s'est adjugé la 35e édition de la Clasica de Almeria (1.Pro) dimanche à Roquetas de Mar, en Espagne. Il s'est imposé au sprint après 187,6 km de course devant le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) et l'Italien Elia Viviani (Cofidis), remportant l'épreuve pour la deuxième année d'affilée.L'Italien Andrea Pasqualon (Circus - Wanty Gobert) et le Slovène Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) complètent le top 5. Pascal Ackermann, 26 ans, a signé la 23e victoire de sa carrière, la première en 2020 après deux 2e places au Challenge de Majorque. Il est le seul coureur à avoir enlevé la Clasica de Almeria à deux reprises avec l'Italien Massimo Strazzer, vainqueur en 1997 et 2002. (Belga)