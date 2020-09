Classement ATP - David Goffin a perdu une place et se retrouve 13e, Bautista Agut dans le top 10

David Goffin a perdu une place lundi lors de la publication du classement ATP, qui ne tient pas compte de sa précoce défaite dimanche au premier tour à Roland-Garros. Le Liégeois est désormais 13e. Un seul changement est à noter au sein du top 10 mondial avec le retour de l'Espagnol Roberto Bautista Agut à la 10e place (+1). Le Russe Andrey Rublev, vainqueur du tournoi de Hambourg samedi, occupe la 12e place, son meilleur classement.Le Serbe Novak Djokovic possède toujours une large avance sur ses plus proches poursuivants, l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) et l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3). Le Suisse Roger Federer et le Russe Daniil Medvedev complètent le top 5 du classement publié lundi. Après Goffin, désormais 13e mondial, il faut attendre la 163e place pour voir figurer un autre Belge: Kimmer Coppejans (-2). Suivent ensuite Ruben Bemelmans (ATP 224, -1), le retraité Steve Darcis (ATP 261, -2) et Arthur De Greef (ATP 327, -1). Dimanche, Goffin a été battu dès le premier tour à Roland-Garros par le jeune joueur italien Jannik Sinner. Cette élimination précoce fera perdre des points au classement au Liégeois, battu au 3e tour par Rafael Nadal en 2019. (Belga)