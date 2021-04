Classement WTA: Elise Mertens gagne une place et occupe le 16e rang

Si elle n'est pas parvenue à remporter son 7e titre WTA dimanche en finale du tournoi WTA 250 d'Istanbul, Elise Mertens a quand même gagné une place dans le nouveau classement WTA publié lundi. La Limbourgeoise est 16e et échange sa place avec la Polonaise Iga Swiatek. Mertens a aussi progressé au classement du double après sa victoire à Istanbul en compagnie de la Russe Veronika Kudermetova. La voilà 3e derrière la Taïwanaise Su-Wei Hsieh et la Tchèque Barbora Strycova.L'Australienne Ashleigh Barty, vainqueur du WTA 500 de Stuttgart, conserve sa première place dans une hiérarchie qui n'a pas bougé parmi les neuf premières. La Japonaise Naomi Osaka est 2e et la Roumaine Simona Halep 3e. Barty a augmenté son avance sur Osaka qui est désormais de 1855 points, contre 1300 il y a une semaine. La Roumaine Sorana Cirstea, vainqueur de Mertens en finale en Turquie, est montée de 9 rangs au classement et se retrouve 58e. Alison Van Uytvanck, qui n'a plus joué depuis l'Open d'Australie début février et qui a été opérée du genou le 24 février, reste la N.2 belge dans le classement. Elle est 68e (-2). Kirsten Flipkens est 97e (+2). Greet Minnen recule sensiblement à la 129e place (-10) et devance de justesse Ysaline Bonaventure 130e (+1). (Belga)