Climat - Joe Biden a invité Vladimir Poutine et Xi Jinping au sommet virtuel sur le climat

Le président des États-Unis Joe Biden a invité ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine au sommet virtuel sur le climat qu'il organise les 22 et 23 avril, a déclaré à l'AFP un responsable du département d'État américain.En tout, 40 dirigeants mondiaux ont été conviés à cette réunion censée marquer le retour de Washington en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, après le désengagement de la présidence de Donald Trump. Le nouveau président avait annoncé son intention d'organiser un sommet sur le climat le 22 avril pour coïncider avec la Journée de la Terre, avant la grande réunion de l'Onu prévue en novembre à Glasgow, en Ecosse. Il se tiendra finalement sur deux jours, mais virtuellement en raison de la pandémie. Comme promis, Joe Biden a décidé dès son premier jour à la Maison Blanche de réintégrer l'accord de Paris sur le climat, dont son prédécesseur avait retiré les Etats-Unis. Le retour de la première économie du monde, deuxième plus grosse émettrice de CO2, est devenu effectif le 19 février et signifie que la quasi-totalité des nations de la planète sont aujourd'hui parties prenantes de l'accord signé en 2015. (Belga)

