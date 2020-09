Climat - L'Otan veut faire davantage pour lutter contre le changement climatique

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a appelé dimanche à mettre les bouchées doubles au sein de l'Alliance atlantique dans la lutte contre le réchauffement climatique."Le changement climatique menace notre sécurité à tous", a déclaré M. Stoltenberg dans un article publié dimanche dans le journal allemand Welt am Sonntag. "Par conséquent, l'Otan doit faire davantage pour mieux comprendre le changement climatique et l'inclure dans tous les aspects de ses tâches, de la planification militaire à la façon dont nous formons et éduquons nos forces armées". M. Stoltenberg a par ailleurs estimé que l'Otan et ses États membres avaient également un rôle à jouer dans la protection du climat en réduisant leurs émissions de CO2 et leur dépendance aux combustibles fossiles. L'Alliance doit être prête à répondre aux catastrophes naturelles climatiques, "comme nous l'avons fait pendant la crise sanitaire du Covid-19", a souligné le secrétaire général de l'organisation. Cette année, les États membres ont livré des centaines de tonnes de matériel médical, construit près d'une centaine d'hôpitaux mobiles et transporté de nombreux patients et membres du personnel médical, a fait valoir M. Stoltenberg. (Belga)