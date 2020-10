Clint Eastwood prépare un nouveau film dans lequel il jouera, "Cry Macho"

Clint Eastwood, 90 ans, prépare un nouveau film, "Cry Macho", qu'il réalisera et dans lequel il jouera, ont indiqué vendredi des médias américains spécialisés.Les dates de début du tournage ou de sa sortie en salle ne sont pas encore connues mais "Eastwood a déjà commencé à explorer des sites pour y tourner", relève le site Deadline, à l'origine de l'information. Le scénario de "Cry Macho", qui n'a pas encore officiellement reçu le feu vert de la Warner Bros, a été écrit par N. Richard Nash, auteur du roman du même nom dans les années 1970, avec Nick Schenk, scénariste qui a déjà travaillé avec Clint Eastwood sur "Gran Torino" (2008) et "La Mule" (2018). L'histoire suit une vedette de rodéo sur le retour, devenue éleveur de chevaux, qui accepte une mission confiée par l'un de ses anciens patrons: se rendre au Mexique pour enlever le fils de ce dernier, qui vit avec sa mère alcoolique, et le ramener à son père au Texas, de l'autre côté de la frontière. Selon des médias d'Hollywood, Arnold Schwarzenegger avait envisagé de revenir au cinéma en 2011, après ses mandats en tant que gouverneur de Californie, en prenant le rôle principal de "Cry Macho", mais le projet avait été annulé à l'époque. (Belga)