Clint Eastwood souffle ses 90 bougies

Le célèbre acteur et réalisateur américain Clint Eastwood souffle ce dimanche ses 90 bougies. Clinton Elias Eastwood, Jr. est en effet né le 31 mai 1930 à San Francisco.Celui qui a été un acteur mythique, tantôt dans les westerns spaghetti de Sergio Leone ("Pour une poignée de dollars" en 1964, "Et pour quelques dollars de plus" en 1965 et "Le Bon, la Brute et le Truand" en 1966), tantôt dans la série de films de "L'Inspecteur Harry" ("Dirty Harry"), a également réalisé des films comme "Un monde parfait" (1993), "Sur la route de Madison" (1995), "Mystic River" (2003) ou "Million Dollar Baby" (2004). Très prolifique, y compris ses dernières années, Clint Eastwood affiche une filmographie longue comme le bras qui lui a permis de remporter plusieurs Oscars et Golden Globes, entre autres distinctions. Clint Eastwood a également été maire de la ville de Carmel, en Californie. (Belga)