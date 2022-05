"Close" de Lukas Dhont ouvrira la 49e édition du Film Fest Gent

"Close'", le nouveau long métrage de Lukas Dhont ouvrira la 49e édition du festival du film de Gand en octobre prochain, ont annoncé les organisateurs. Le deuxième long métrage, après "Girl", du jeune réalisateur belge a été longuement applaudi jeudi soir lors de sa projection en compétition officielle du Festival de Cannes.Avec "Close", Lukas Dhont signe un film sur l'amitié et la responsabilité, avec, au cœur de l'histoire, Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Lukas Dhont a une histoire particulière avec le Film Fest Gent. "En tant que festival, nous avons vu ce réalisateur grandir à travers ses courts métrages et son premier film "Girl", qui a ouvert le festival en 2018", a souligné le directeur du programme, Wim De Witte. Dans "Close", Lukas Dhont "démontre une nouvelle fois sa capacité à raconter des histoires profondément humaines. Close nous a émus et nous sommes impatients de faire découvrir ce film au public belge", a-t-il ajouté. "Close" est une production de Menuet, Diaphana Films, Topkapi Films et Versus Production en coproduction avec VTM et la RTBF. Le Film Fest Gent débutera le mardi 11 octobre. (Belga)