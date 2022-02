Code orange et risque de marée de tempête pour la Côte

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un nouveau code orange pour le littoral lundi matin. L'avis de marée de tempête, qui signifie une élévation anormale du niveau de la mer, s'applique également à la Côte et à l'Escaut maritime, a rapporté le météorologue David Dehenauw sur Twitter.L'IRM prévoit des rafales de 100 à 110 km/h sur la Côte et éventuellement jusqu'à 120 km/h entre midi et la première partie de l'après-midi. Dans le reste du pays, le code jaune reste en vigueur, avec des rafales pouvant atteindre de 80 à 100 km/h. "Une marée de tempête est également prévue sur la Côte belge et au niveau de l'Escaut maritime. Nous prévoyons pour la fin de l'après-midi un niveau d'eau élevé à Ostende", selon M. Dehenauw. "Ce soir, il y aura également des niveaux d'eau élevés le long de la rivière Zeeschelde." "De nouvelles estimations seront effectuées en matinée et l'évolution des marées sera suivie de près le long de la côte Est du Royaume-Uni, d'où vient la vague de marées à destination de la Côte belge et de l'Escaut Maritime", a conclu le météorologue. Des falaises de sable sur les plages belges pourraient se former, a conclu le météorologue. (Belga)