Codeco: feu vert pour la Ducasse de Mons

Les autorités de la ville de Mons ont annoncé qu'avec le passage en code jaune dans tout le pays annoncé vendredi par le Codeco, les festivités folkloriques montoises à venir pourront être organisées normalement, notamment la Cavalcade de Jemappes (17 au 19 avril) et la Ducasse de Mons (12 juin). Les deux festivités n'ont pas été organisées en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire."L'activation du code jaune est synonyme de levée de presque toutes les dernières restrictions sanitaires, dont le Covid Safe Ticket (CST). Afin d'anticiper les décisions du comité de concertation, tous les services communaux impliqués dans l'organisation de la Cavalcade et de la Ducasse s'étaient déjà mis au travail pour œuvrer au retour tant attendu de ces célébrations, au cas où la situation sanitaire le permettrait", ont indiqué les autorités montoises dans un communiqué. (Belga)