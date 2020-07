Collision entre une moto et une voiture à Verviers

Un accident s'est produit jeudi soir, au carrefour entre les avenues Reine Astrid et Jean Tasté, à Verviers, a fait savoir la zone de secours 4 Vesdre Hoëgne et Plateau.Pour des raisons encore indéterminées, une moto et une voiture sont entrées en collision. Les pompiers procèdent au balisage pour permettre l'intervention du PIT. La chaussée est actuellement fermée. L'état de santé de la victime est inconnu. (Belga)

