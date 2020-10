Collision frontale à Amay: un policier perd la vie

Un accident impliquant plusieurs véhicules s'est produit vendredi peu après 17h30 à Amay, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco. Un policier se rendant au travail a perdu la vie après une collision frontale, a précisé le bourgmestre Jean-Michel Javaux.L'accident s'est déroulé sur la chaussée Roosevelt. Une voiture a percuté plusieurs véhicules et une collision frontale a eu lieu avec une camionnette, conduite par un policier, quelques mètres plus loin. Suite à la collision, deux personnes, dont le policier, ont été emmenées au CHR de Huy. Ce dernier, originaire d'Amay, est décédé. Le défunt travaillait à la police de Liège et allait prendre son service. La zone de police Meuse-Hesbaye s'est également rendue sur les lieux de l'accident et la chaussée a été fermée à la circulation durant l'intervention des secours. Un expert est descendu sur place pour tenter de déterminer les causes exactes de l'accident. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.