Collision frontale entre deux véhicules à Ferrières

Un accident de circulation s'est produit lundi soir à Ferrières (province de Liège), ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco. Deux voitures sont entrées en collision et une désincarcération a dû être effectuée.L'accident a eu lieu peu après 21h00 à Grand-Trixhe. Sur place, les secours ont désincarcéré une personne coincée dans l'un des véhicules. Bien que blessée, la victime était consciente et ses jours n'étaient pas considérés comme étant en danger. Elle a cependant été emmenée à l'hôpital. Les pompiers ajoutent qu'une seconde personne était légèrement blessée. À 22h00, les hommes du feu s'apprêtaient à quitter les lieux. La chaussée a été fermée à la circulation entre Grand-Trixhe et Lantroul le temps de l'intervention. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.