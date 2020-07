Colombie: 11 disparus et six blessés dans la chute d'un hélicoptère militaire

Onze militaires ont disparu et six autres ont été blessés lors de la chute de leur hélicoptère dans le sud-est de la Colombie, durant une opération contre des guérilleros dissidents des Farc, qui ont rejeté l'accord de paix, a annoncé l'armée mardi.A bord de cet hélicoptère Black Hawk se trouvaient 17 militaires, "dont six ont été blessés et 11 autres ont disparu", selon un communiqué de l'état-major, qui n'a pas précisé si l'appareil avait été abattu ou s'il s'agissait d'un accident. (Belga)

