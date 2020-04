Colombie: l'Eglise catholique suspend 15 prêtres pour agression sexuelle

L'Eglise catholique de Colombie a suspendu 15 prêtres faisant l'objet d'une plainte pour agression sexuelle, a annoncé vendredi le porte-parole de l'Archidiocèse de Villavicencio (centre)."Quinze prêtres de l'archidiocèse ont été suspendus à titre de mesure conservatoire (...), car ils font l'objet d'une enquête préliminaire", a déclaré à l'AFP Carlos Villabon. La plainte date du 14 février et a été déposée par un homme colombien, majeur, selon le communiqué de l'institution catholique. Cet homme, dont l'identité n'a pas été communiquée, a dénoncé des "actes contraires à la morale sexuelle" de la part des religieux. Ces faits "ont été portés à la connaissance du parquet (...), et nous nous sommes mis à leur entière disposition pour collaborer à l'enquête", poursuit le communiqué. L'Eglise colombienne dit avoir agi avec ses prêtres conformément aux "grandes lignes tracées par le pape François (...) (prônant) la tolérance zéro concernant les agressions sexuelles par des membres du clergés". Pays à majorité catholique, la Colombie s'apprête à fêter une Semaine sainte pas comme les autres dans un contexte de pandémie de Covid-19, qui a obligé les autorités à mettre en place un confinement obligatoire. On comptait pour l'heure dans ce pays sud-américain 1.161 cas de coronavirus, dont 19 morts. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.