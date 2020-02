Colruyt et Fluxys veulent construire une usine d'hydrogène à Zeebrugge

Le groupe de supermarchés Colruyt et le gestionnaire du réseau de gaz Fluxys veulent investir jusqu'à 35 millions d'euros dans une grande usine d'hydrogène à Zeebrugge, rapporte jeudi De Tijd. Les projets ont été confirmés par les deux groupes. D'ici 2023, ils veulent fabriquer de l'hydrogène vert, une alternative verte pour le gaz naturel.Selon Eoly (filiale de Colruyt), Parkwind et Fluxys, l'étude de faisabilité du projet Hyoffwind est positive et le consortium lance un appel d'offres pour la construction de l'installation. Les partenaires espèrent prendre la décision d'investissement finale après l'été. Si tout se passe selon le plan, la construction pourrait débuter l'année prochaine et l'installation devrait être mise en service en 2023. L'hydrogène vert peut être transporté et stocké dans les infrastructures de gaz naturel existantes, ce qui permettra, à l'avenir, le stockage saisonnier d'énergie renouvelable. Parallèlement, le gaz naturel utilisé comme source d'énergie pour le chauffage, la mobilité et l'industrie sera ainsi décarbonisé et plus durable. Par ailleurs, l'hydrogène vert, en tant qu'énergie ou matière première décarbonisée, peut être utilisé dans la mobilité, la logistique et les processus industriels, par exemple dans le secteur de la chimie ou de la sidérurgie, explique-t-on. (Belga)