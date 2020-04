Colruyt rappelle une salade de crevettes grises en raison de la présence d'allergènes

Colruyt procède, mercredi, au rappel d'une salade de crevettes grises conditionnée dans des barquettes en plastique de 150 grammes, en raison de la présence des allergènes blé (gluten), lait, céleri et crustacés, non mentionnés sur l'emballage. En concertation avec l'Afsca, Colruyt demande aux consommateurs allergiques ou intolérants à ces substances de ramener les salades en magasin, où elles leur seront remboursées.Le produit a été vendu entre le 17 mars 2020 et le 1er avril 2020 inclus et porte la date d'expiration du 17 avril 2020. Le numéro d'article est le 16196. Le produit a été proposé à la vente dans les enseignes Colruyt en Belgique et ne présente aucun danger pour les consommateurs ne souffrant pas d'allergie ou d'intolérance. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent appeler le numéro 0800/99.124. (Belga)