Colruyt va se lancer dans la livraison à domicile

L'enseigne Colruyt va prochainement se lancer dans la livraison à domicile, à Anvers et Bruxelles, et projette d'étendre son réseau de supermarchés dans des grandes villes comme Bruxelles, Anvers, Gand et Liège, a-t-elle annoncé mardi au cours d'une rencontre de presse avec des journalistes et analystes.Selon Jo Willemyns, en charge des magasins d'alimentation du groupe Colruyt, il y a encore de la marge pour investir dans le parc de magasins en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. En Belgique, des grandes villes comme Bruxelles, Anvers, Gand et Liège sont dans le viseur du groupe de Hal. "Nous y avons historiquement une part de marché plus basse et nous voulons résorber cela rapidement", ambitionne Jo Willemyns. Colruyt souligne par ailleurs que son service "Collect&Go", qui permet à un client d'acheter ses courses en ligne et de venir les chercher dans un point de retrait en magasin, fonctionne très bien dans les régions rurales et périurbaines. Mais l'enseigne veut aller un cran plus loin et livrer à domicile, à Bruxelles et Anvers dans un premier temps. Colruyt communiquera plus en détails à ce sujet la semaine prochaine. (Belga)