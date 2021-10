Colruyts Eco-Score remporte le prix Mercure de Comeos

La fédération du commerce et des services en Belgique, Comeos, a décerné cette année le prix Mercure, qui salue l'innovation dans le secteur, à l'Eco-Score des supermarchés Colruyt.Le prix était décerné par un jury indépendant d'experts du commerce de détail et c'est l'Eco-Score qui a retenu leur attention pour son aspect innovant. Celui-ci, à l'aide d'un code formé de couleurs et de lettres, indique le degré de durabilité d'un produit. "C'est à même de changer la donne dans le débat de société et dépasse aussi l'entreprise seule", affirme le président du jury Gino Van Ossel. "C'est un système ouvert qui peut être repris par d'autres commerçants pas seulement en Belgique, mais dans le reste de l'Europe". "Cela nous a convaincu que nous faisons le bon choix en stimulant et facilitant la consommation durable et consciente", affirme Stefan Goethaert de Colruyt. "Nous sommes aussi convaincus qu'avec l'Eco-Score nous pouvons vraiment faire une différence en termes d'impact climatique. Nous espérons inspirer de la sorte les clients, les partenaires et tout le secteur". Neuf autres candidats étaient en lice. Light Gallery a remporté l'argent pour son magasin modernisé à Drogenbos qui est le plus innovant et orienté vers le client. Le bronze a été attribué à Zeb For Everyone qui facilite le shopping des personnes à mobilité réduite. (Belga)

