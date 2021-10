Comme la veille, les métros dans la capitale circulent au ralenti jeudi matin

Comme la veille, les métros dans la capitale circulent au ralenti jeudi matin sur toutes les lignes, à savoir M1, M2, M5, M6, fait savoir la société bruxelloise de transport public (STIB) à l'aube.Une action syndicale est en cause, communique la société de transport en commun dans un message posté sur Twitter à 05h45. La STIB précise toutefois que les bus et trams roulent normalement. L'action de mercredi avait été entreprise par le syndicat libéral CGSLB, mais les syndicats chrétien et socialiste CSC et CGSP s'en étaient distancié. La STIB avait fustigé une action "totalement irresponsable en période de corona". Une réunion entre la direction et le syndicat devait avoir lieu mercredi. (Belga)

