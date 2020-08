Concentrations d'ozone encore élevées dans le centre et le nord du pays ce mercredi

Des dépassements du seuil d'information européen de concentrations d'ozone dans l'air sont encore prévus mercredi dans le centre et le nord du pays, selon la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine). Un dépassement local du seuil d'alerte n'est pas exclu.Mardi, le seuil d'information a été dépassé dans 19 des 42 stations du pays: 10 en Flandre, 7 à Bruxelles et 2 en Wallonie, tandis que le seuil d'alerte européen a été franchi en deux points de mesure à Bruxelles. Jeudi et durant les jours suivants, la qualité de l'air devrait s'améliorer. Aucun dépassement du seuil d'information européen n'est prévu. (Belga)