Concours musical Reine Elisabeth - Début de la demi-finale avec un nombre réduit de candidats

Les demi-finales du Concours Reine Elisabeth débutent ce lundi sur la scène du Studio 4 à Flagey (Bruxelles), sans public en raison du contexte sanitaire. Le jury a révélé samedi soir les noms des 12 pianistes ayant passé la première épreuve.Le concours musical avait été reporté l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Sur les 74 candidats sélectionnés, 58 ont finalement présenté la première épreuve la semaine dernière - en raison de quelques désistements. Aucun Belge n'avait été retenu. Le coronavirus a également conduit les organisateurs à ramener le nombre de demi-finalistes à 12 et non pas 24 comme habituellement. En finale, ils seront six, contre 12 lors des précédentes éditions. Pour la demi-finale, du 10 au 15 mai, les pianistes seront accompagnés par l'Orchestre royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Frank Braley. Les candidats devront présenter un concerto de Mozart et un récital. Ce dernier consiste en une oeuvre de leur choix ainsi qu'une pièce inédite imposée, à savoir "Nocturne" du compositeur français Pierre Jodlowski. Les prestations du concerto et du récital se feront durant le même concert et non lors de deux journées différentes comme les autres années. Une modification à l'organisation dépasse sans doute les autres en termes d'impact: l'absence de public à l'exception du jury et des équipes techniques. Les jurés ont d'ailleurs été exceptionnellement autorisés à applaudir (modérément) à la fin des morceaux afin d'éviter un silence trop pesant pour les candidats. On retrouvera en demi-finale: Jonathan Fournel (France), Su Yeon Kim (Corée du Sud), Daumants Liepins (Lettonie), Aidan Mikdad (Pays-Bas), Keigo Mukawa (Japon), Sergei Redkin (Russie), Tomoki Sakata (Japon), Dmitry Sin (Russie), Vitaly Starikov (Russie), Marcel Tadokoro (France), Yuki Yoshimi (Japon) et Xiaolu Zang (Chine). Leurs prestations peuvent être suivies en direct sur le site du Concours ainsi que sur les médias de la RTBF et sur Proximus, notamment. La proclamation des finalistes aura lieu le samedi 15 mai vers 23h. Les candidats s'isoleront ensuite à la Chapelle musicale Reine Elisabeth pendant une semaine pour préparer l'ultime épreuve. La finale se tiendra du 24 au 29 mai au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, avec le Belgian National Orchestra dirigé par Hugh Wolff. (Belga)