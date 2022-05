Concours musical Reine Elisabeth - La Belge Stéphanie Huang parmi les 24 demi-finalistes

Le jury du Concours Reine Elisabeth, consacré pour la 2e fois de son histoire au violoncelle, a sélectionné samedi soir les 24 demi-finalistes, dont la Belge Stéphanie Huang.Les demi-finales se dérouleront du 16 au 21 mai avec des séances à 15h00 et 20h00. Quatre demi-finalistes se présenteront à chaque séance: les deux premiers interpréteront un des deux concerti pour violoncelle de Joseph Haydn et seront accompagnés par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahan Mardirossian; après la pause, deux autres violoncellistes présenteront leur récital avec piano. Stéphanie Huang a été formée au Koninklijk Conservatorium van Brussel (conservatoire de la communauté flamande) et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle poursuit actuellement son parcours à la Chapelle musicale Reine Elisabeth à Waterloo. Elle s'est déjà produite à Bruxelles, Paris ou Monaco. La finale du concours, quant à elle, se tiendra du 30 mai au 4 juin à Bozar avec le Brussels Philharmonic, sous la direction de Stéphane Denève. En 2017, le Français Victor Julien-Laferrière a été le premier lauréat à remporter le concours consacré au violoncelle. (Belga)

