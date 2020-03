Conditions glissantes cette nuit au sud du sillon et averses de neige en Hautes-Fagnes

Les températures au sol deviendront légèrement négatives, cette nuit, au sud du sillon Sambre-et-Meuse, alors que des averses sont attendues, rendant les conditions glissantes. En Hautes-Fagnes, les averses tomberont sous la forme de neige et une petite accumulation de neige au sol y sera possible, avertit vendredi soir l'IRM.Dans les autres régions, de faibles gelées au sol sont attendues et donc un risque de formation de plaques de glace. Au littoral et sur le nord-est du pays, en revanche, les températures au sol resteront probablement positives durant la nuit. (Belga)

