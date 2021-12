Conference League: Annulation de Tottenham-Rennes, faute de reprogrammation possible

La rencontre de Conference League entre Tottenham et Rennes, prévue jeudi dernier à Londres et reportée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise, n'a pu être reprogrammée et doit donc être annulée, a annoncé samedi l'Union européenne de football (UEFA)."Malheureusement, et malgré tous les efforts, une solution qui pourrait convenir aux deux clubs n'a pas pu être trouvée", a indiqué un porte-parole à l'AFP, précisant que le score par forfait de ce match de groupe serait déterminé par son instance de contrôle et de discipline. Rennes, le club de Jérémy Doku, leader du groupe, est déjà qualifié pour les 8es de finale, Tottenham devait l'emporter pour ravir la 2e place, synonyme de barrages, à Vitesse Arnhem. (Belga)