Conference League - Barrage (aller) - RSC Anderlecht/Vitesse: fiche tchnique

Fiche technique du match de barrage aller de la Conference League de football entre le RSC Anderlecht et Vitesse, jeudi soir :Au Lotto Park d'Anderlecht (aftrap 20u): RSC Anderlecht - Vitesse (P-B) 3-3 (mi-temps 2-1) arbitre: Duje Strukan (Kro) buts: RSC Anderlecht: Raman (10e, 34e), Verschaeren (90e) Vitesse: Dasa (31e), Frederiksen (46e), Tannane (72e) cartes jaunes: RSC Anderlecht: Cullen (43e), Thelin (90e+7) Vitesse: Bazoer (24e), Schubert (66e), Tannane (73e), Dasa (76e) Darfalou (85e), Wittek (88e), Buitink (89e) Opstellingen: RSC Anderlecht: Van Crombrugge (c) - Murilla, Delcroix, Hoedt, Gomez - Cullen, Olsson - Amuzu (Ashimeru 69e), Refaelov - Raman (Verschaeren 83e), Zirkzee (Thelin 68e). coach: Vincent Kompany Vitesse: Schubert - Dasa, Bazoer, Hajek, Wittek - Bero (c), Gboho (Vroegh 90e+3), Oroz, Tronstad, Frederiksen (Tannane 66e) - Darfalou (Buitink 85e). coach: Thomas Letsch (All) (Belga)

