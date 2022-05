Conference League - Cyriel Dessers et Feyenoord filent en finale contre la Roma, tombeuse de Leicester

Après le match nul survenu au match aller, c'est l'AS Rome qui a émergé lors de la demi-finale retour de Conference League face à Leicester (1-0) jeudi. L'ouverture est venue rapidement de Tammy Abraham qui a inscrit le seul but de la rencontre de la tête sur un excellent corner de Lorenzo Pellegrini (11e). Youri Tielemans a joué toute la rencontre alors que Timothy Castagne est entré à la 69e minute.Dans l'autre demi-finale de la soirée, l'Olympique de Marseille et Feyenoord se sont neutralisés (0-0) et ce sont donc les Rotterdamois, vainqueurs 3-2 à l'aller, qui accèdent à la finale le 25 mai à Tirana en Albanie. Cyriel Dessers, double buteur à l'aller, a joué toute la rencontre. (Belga)