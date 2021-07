Conference League - L'entraîneur de Valerenga Dag-Eilev Fagermo ne s'attendait pas des Gantois aussi forts

Valerenga a été dominé 4-0 par La Gantoise, jeudi, au deuxième tour qualificatif de la nouvelle Conference League. L'entraîneur norvégien Dag-Eilev Fagermo a confié après le match qu'il ne s'attendait pas à une telle différence de niveau."La différence entre les deux équipes ne semblait pas trop grande, et pourtant elle était évidente aujourd'hui", a commenté l'entraîneur norvégien Dag-Eilev Fagermo. "J'avais bien disséqué notre adversaire, mais ils ont été encore plus forts aujourd'hui." "Nous leur avons donné trop d'espaces", a analysé l'entraîneur de Valerenga. "Ils ont pu développer leur jeu et nous devions leur céder. Mais j'ai été vraiment surpris que la différence de niveau soit si grande. Je ne pense pas que nous pouvons encore nous qualifier avec le match retour. Ce retard de 4-0 est trop important, même si nous avons l'avantage du terrain. C'était agréable de jouer un match européen. Nous sommes occupés avec notre compétition depuis un petit temps et nous pourrons nous y concentrer pleinement. La Gantoise a également loupé un penalty. Nous avons été battus sur notre valeur, La Gantoise était tout simplement trop forte." (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.