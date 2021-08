Conference League - "Le plus important était de nous qualifier"

Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur de La Gantoise, était satisfait de la qualification de son équipe pour les barrages de la Conference League. Après un partage 2-2 contre le Riga FS au match aller, les Buffalos se sont imposés 0-1 au match retour en Lettonie."Nous avons joué sur un terrain compliqué contre une équipe regroupée devant son rectangle. C'était un match plus compliqué qu'à l'aller et c'est étonnant que nous avons marqué de la tête face à des joueurs costauds et solides dans les airs", a souligne HVH après la rencontre sur le site des Buffalos. "Le plus important était de nous qualifier et c'est chose faite. Il ne nous reste plus qu'une équipe à battre pour atteindre les poules." Lors des barrages, les Gantois affronteront les Polonais du Rakow Czestochowa qui ont éliminé le Rubin Kazan. "Ce sera un adversaire plus difficile. Ils ont été capables de battre le Rubin Kazan qui est l'actuel leader du championnat russe. Je m'attends à ce que le match contre Anderlecht (entre le match aller et le match retour des barrages, ndlr.) soit remis. C'était déjà le cas la saison dernière et cela me paraît logique dans l'intérêt du football belge. Cela nous permettra d'avoir une petite pause dans un programme bien chargé." Nouveau venu à Gand cet été, Joseph Okuwu était heureux d'avoir inscrit le seul but de la rencontre, qualifiant les Gantois pour les barrages. "C'est chouette de pouvoir marquer. On commence à bien se connaître avec mes équipiers. Je suis heureux de cette victoire. Nous savions que nous devions faire un effort de 110% pour passer aujourd'hui. Nous avons fait le meilleur usage de nos qualités et cela a tourné en notre faveur." (Belga)