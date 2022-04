Conference League - Leicester revient de loin et élimine le PSV

Mené au score pendant la majorité de la rencontre, Leicester City est finalement parvenu à retourner la situation en quart de finale de la Conference League face au PSV (1-2). A l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de zéro à zéro.Les Néerlandais avaient donc ouvert le score grâce à un but d'Eran Zahavi (27e) mais James Maddison (77e) et Ricardo Pereira (88e) ont permis aux hommes de Brendan Rodgers de s'envoler vers les demi-finales. Youri Tielemans et Timothy Castagne, qui a été averti, ont joué toute la rencontre. De l'autre côté, Yorbe Vertessen est resté sur le banc tout le match. (Belga)