Confinement: le conseiller de Johnson estime avoir agi de manière "légale et raisonnable"

Le conseiller du Premier ministre britannique Boris Johnson, Dominic Cummings, accusé d'avoir enfreint le confinement contre le coronavirus, a estimé lundi avoir agi de manière "légale et raisonnable"."Je ne regrette pas ce que j'ai fait", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse où il s'est expliqué sur cette affaire qui crée une tempête politique au Royaume-Uni. Dominic Cummings aurait brisé à plusieurs reprises les interdictions de déplacement, en se rendant à 430 km de Londres chez ses parents fin mars, alors qu'il présentait des symptômes, ainsi qu'au moins deux fois mi-avril. Mais le conseiller de Johnson fait l'objet de critiques pour son comportement à risque et qui risque de saper la politique du gouvernement. "Si vous donnez l'impression qu'il y a une règle pour eux et une règle pour nous, cela va à l'encontre du 'nous sommes tous dans le même bateau'", a déclaré Stephen Reicher, un membre des conseillers du gouvernement, interrogé à la télévision. (Belga)