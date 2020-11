Conflit Boeing/Airbus: un compromis possible "dans les prochaines semaines", selon Paris

Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a estimé qu'un "compromis peut être atteint dans les prochaines semaines" dans le litige opposant Airbus et Boeing, vendredi soir sur la chaîne américaine CNN.L'avionneur européen Airbus et son concurrent américain Boeing, et à travers eux l'UE et les Etats-Unis, s'affrontent depuis octobre 2004 devant l'OMC, arbitre du commerce mondial, sur les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales de part et d'autre. L'Union européenne a annoncé lundi des sanctions douanières contre les Etats-Unis dans ce litige: elle applique depuis mardi des droits de douane supplémentaires sur 4 milliards de dollars d'importations en provenance des Etats-Unis. "C'est une très vieille affaire, cette affaire d'Airbus et Boeing. L'administration américaine a décidé de frapper l'Europe de sanctions, d'un montant total de 7 milliards de dollars, donc nous n'avions pas d'autre choix que de répondre à ces sanctions", a déclaré le ministre français, qui s'exprimait en anglais. "Et comme nous étions autorisés par l'Organisation mondiale du commerce à prendre nous aussi des actions contre les Etats-Unis, cela était le scénario normal", a-t-il ajouté. Cependant, "nous devons penser à l'avenir, et pas au passé, et je pense qu'un compromis peut être atteint dans les prochaines semaines", a affirmé Bruno Le Maire à CNN. "Je crois qu'il y a la possibilité de construire un accord entre les Etats-Unis et l'Europe dans cette affaire Airbus-Boeing. Je ne sous-estime pas les difficultés pour combler le fossé entre la position des Etats-Unis et la position de l'Union européenne, mais je peux vous dire que nous ne ménagerons pas nos efforts pour construire un compromis, pour l'intérêt des Etats-Unis comme de l'Europe", a-t-il déclaré. Les produits américains taxés depuis cette semaine incluent tous les modèles d'avions de Boeing (taxés à 15%). Mais surtout des produits agricoles (tabac, patates douces, blé, huiles végétales, fruits et jus...) ou agroalimentaires (alcools forts, chocolat...) ainsi que des biens manufacturés (tracteurs, pelleteuses, équipements de casino, pièces de vélo...) taxés à 25%, selon une liste officielle. Les Etats-Unis infligent déjà, depuis plus d'un an, des droits de douane punitifs sur des importations européennes comme le vin, le fromage et l'huile d'olive (à hauteur de 25%), ainsi que des taxes de 15% sur les avions Airbus. Washington y avait été autorisée par l'OMC, jusqu'à 7,5 milliards de dollars. (Belga)

