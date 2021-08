Conflit en Afghanistan - Afghanistan: les talibans prennent Lashkar Gah, capitale du Helmand

Les talibans se sont emparés vendredi de Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, après avoir laissé l'armée et les responsables politiques et administratifs évacuer la ville, a-t-on appris de source sécuritaire."Lashkar Gah a été évacuée. Ils ont décidé d'un cessez-le-feu de 48 heures pour évacuer" l'armée et les responsables civils, a déclaré à l'AFP un haut responsable sécuritaire. Les talibans avaient un peu auparavant revendiqué la prise de la ville. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.