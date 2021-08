Conflit en Afghanistan - Biden et Johnson participeront à un G7 virtuel sur l'Afghanistan la semaine prochaine

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont convenu lors d'un entretien téléphonique mardi de participer la semaine prochaine à un sommet virtuel du G7 sur l'Afghanistan, ont fait savoir la Maison Blanche et Downing Street dans deux communiqués.Les deux hommes ont "salué la coopération des Etats-Unis et du Royaume-Uni" dans les opérations d'évacuation en Afghanistan, selon les services du Premier ministre britannique. Ils ont également évoqué "le besoin de poursuivre une étroite coopération entre alliés et partenaires démocratiques" au sujet du pays, désormais aux mains des talibans, a indiqué de son côté la présidence américaine. (Belga)

