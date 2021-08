Conflit en Afghanistan - La Banque mondiale suspend ses aides à l'Afghanistan, s'inquiète du sort des femmes

La Banque mondiale a annoncé mardi avoir suspendu ses aides à l'Afghanistan après la prise du pouvoir par les talibans, tout en explorant "les moyens de rester engagés pour (...) continuer à soutenir le peuple afghan"."Nous avons suspendu les versements (de financements) dans le cadre de nos opérations en Afghanistan et nous surveillons et évaluons de près la situation", a expliqué à l'AFP une porte-parole. "Nous sommes profondément préoccupés par la situation en Afghanistan et son impact sur les perspectives de développement du pays, en particulier pour les femmes", a-t-elle également souligné. (Belga)

