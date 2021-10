Conflit en Syrie - Syrie: la frappe d'Israël sur un aéroport militaire a fait deux morts

Une frappe de missiles par Israël vendredi soir contre une base aérienne dans le centre de la Syrie a tué deux combattants étrangers pro-Damas et fait plusieurs blessés parmi le personnel syrien, a indiqué samedi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Deux étrangers sont morts dans cette frappe qui a visé la base aérienne T4 dans la province de Homs, a rapporté l'Observatoire sans préciser leur nationalité. L'agence de presse officielle syrienne Sana avait fait état de l'attaque vendredi soir, affirmant que "l'ennemi israélien (...) avait tiré vers 21h00 (20h00 HB) des missiles vers l'aéroport militaire T4", précisant que cette "agression avait blessé six soldats et causé des dégâts matériels". Selon Rami Abdel Rahmane, chef de l'OSDH, une organisation basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, les frappes israéliennes ont ciblé un entrepôt de drones. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. Israël confirme très rarement ses attaques en Syrie voisine mais affirme régulièrement que l'Etat hébreu ne permettra pas à ce pays de devenir la tête de pont des forces de la République islamique d'Iran, ennemi juré de l'Etat hébreu. Depuis le début de la guerre en 2011 en Syrie, l'armée israélienne a régulièrement mené des raids dans ce pays visant principalement les forces iraniennes, celles du Hezbollah libanais et les troupes gouvernementales syriennes. (Belga)

