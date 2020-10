Conflit en Syrie - Une frappe de drone tue six commandants djihadistes

Une frappe en provenance d'un drone non identifié a tué 14 djihadistes dont six commandants jeudi dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).La frappe a visé un rassemblement de djihadistes dans le village de Jakara dans la région de Salqin, a-t-on précisé de même source. Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat qui est à l'origine de la frappe. (Belga)

