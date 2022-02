Conflit en Ukraine - Biden dénonce "le début d'une invasion russe de l'Ukraine"

Le président américain Joe Biden a dénoncé mardi "le début d'une invasion russe de l'Ukraine", annonçant des sanctions financières contre la Russie et de nouvelles livraisons d'armes "défensives" à l'Ukraine.En annonçant que les régions ukrainiennes dont la Russie a reconnu l'indépendance vont plus loin que les zones actuellement contrôlées par les séparatistes, le président russe Vladimir Poutine "est en train d'élaborer des justifications pour aller beaucoup plus loin", a dit M. Biden. "Ceci est le début d'une invasion russe de l'Ukraine", a ajouté le président américain dans une adresse à la nation depuis la Maison Blanche. M. Biden a annoncé une "première tranche" de sanctions qui doivent couper la Russie des financements occidentaux et visent les "élites russes" ainsi que des institutions financières. "Nous mettons en place de vastes sanctions sur la dette souveraine russe. Cela signifie que nous coupons le gouvernement russe du financement occidental", a-t-il déclaré. "J'ai autorisé le redéploiement de forces américaines déjà positionnées en Europe pour renforcer nos alliés baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie", a poursuivi le chef de l'exécutif, tout en rappelant que les Etats-Unis n'abandonnaient pas l'espoir de trouver une issue diplomatique. "Il ne fait aucun doute que la Russie est l'agresseur, nous sommes donc conscients des défis auxquels nous sommes confrontés", a-t-il dit. "Néanmoins, il est encore temps d'éviter le scénario du pire qui infligera d'énormes souffrances à des millions de personnes". "Nous allons juger la Russie sur ses actes, pas sur ses paroles. Et quoi que la Russie fasse ensuite, nous sommes prêts à répondre avec unité, clarté et conviction. J'espère que la voie diplomatique restera ouverte", a-t-il conclu. (Belga)