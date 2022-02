Conflit en Ukraine - L'Irlande assure son "soutien indéfectible" à la souveraineté ukrainienne

La reconnaissance par la Russie de deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine constitue "une violation flagrante de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", estime le gouvernement irlandais.Le Premier ministre Micheal Martin a assuré que son pays serait solidaire de l'Ukraine. "L'annonce du président Poutine ce soir de reconnaître les territoires séparatistes en Ukraine est une violation de la loi internationale, et porte atteinte à la souveraineté de l'Ukraine", a-t-il écrit sur Twitter. "Avec nos partenaires européens, nous serons solidaires de l'Ukraine." Le soutien de l'Irlande envers l'Ukraine est "indéfectible", ajoute le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney. Dublin soutiendra toute sanction supplémentaire de l'UE envers la Russie en réponse aux actes de Vladimir Poutine. La reconnaissance de régions séparatistes pro-russes d'Ukraine par ce dernier est "une violation claire et unilatérale des accords de Minsk", avance le ministre. Le président russe a annoncé lundi qu'il reconnaîtrait les territoires de Donetsk et de Lougansk en Ukraine en tant qu'entités indépendantes. "Cette mesure constitue une violation flagrante du droit international ainsi que des accords de Minsk. L'Union réagira par des sanctions à l'encontre des personnes impliquées dans cet acte illégal", ont déclaré dans un communiqué commun le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Le Premier ministre britannique et les Etats-Unis ont également annoncé qu'ils imposeraient des sanctions à la Russie. (Belga)

