Conflit en Ukraine - "L'Otan a présenté des réponses écrites aux exigences de la Russie"

L'Otan a présenté "des réponses écrites" aux propositions russes dans le cadre de la crise en Ukraine, a fait savoir mercredi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg."Les 30 pays membres de l'Alliance se sont accordés sur une réponse écrite envoyée à Moscou aujourd'hui", a-t-il expliqué. Le chef de l'Alliance transatlantique a répété le souhait de l'organisation de défense de trouver une solution "politique" avec la Russie. M. Stoltenberg a également encouragé Moscou à choisir "la "voie de la diplomatie". Il a toutefois indiqué que l'organisation était prête à déployer des troupes supplémentaires dans les régions des mers Baltique et Noire. "Il existe de sérieux différends entre l'Otan et la Russie, mais il est également nécessaire d'identifier nos convergences afin d'éviter un conflit armé", a conclu le chef de l'Alliance. La Russie réclame, notamment, pour garantir sa sécurité qu'Américains et Européens signent des traités pour que l'Otan renonce à tout élargissement et revienne sur l'architecture sécuritaire construite en Europe après la fin de la Guerre froide et la chute de l'URSS. (Belga)