Conflit en Ukraine - Le président ukrainien Zelenski s'est entretenu avec Joe Biden et Boris Johnson

Le président ukrainien Volodimir Zelenski s'est entretenu par téléphone lundi soir avec le président américain Joe Biden sur l'évolution de la situation à l'ouest de l'Ukraine. M. Biden a promis à M. Zelensky l'engagement des États-Unis à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a déclaré la Maison Blanche.M. Biden a également informé M. Zelensky des sanctions américaines au sujet des régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk, désormais reconnues par Moscou. M. Biden a en outre réaffirmé que Washington, en consultation avec les alliés européens, répondra "rapidement et de manière décisive" en cas d'attaques russes en Ukraine. En plus de l'Américain Biden, M. Zelensky a également contacté par téléphone le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le président ukrainien a également annoncé sur Twitter qu'il avait convoqué une réunion du Conseil national de sécurité et de défense. (Belga)

