Conflit en Ukraine - Le RB Leipzig s'adresse à l'UEFA concernant le match contre le Spartak Moscou

Le RB Leipzig, qui a affronté le Club Bruges en phase de groupes de la Ligue des Champions, exige des éclaircissements de la part de l'Union européenne de football (UEFA), à propos de son duel de huitième de finale de l'Europa League contre le Spartak Moscou."Nous sommes en contact avec l'UEFA et attendons une décision rapide", a précisé le club allemand dans son communiqué. Selon le calendrier, le match aller est programmé en Allemagne le 10 mars et le retour une semaine plus tard en terrain neutre, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De plus en plus de personnes demandent que la Russie soit purement et simplement bannie du sport international. L'UEFA a déjà transféré la finale de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg à Paris, et le contrat de parrainage avec la compagnie gazière russe Gazprom est également en discussion. (Belga)