Conflit en Ukraine - Les livraisons d'armes de la France vont gagner "en intensité", dit Macron à Zelensky

La France va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine "dans les jours et semaines qui viennent", a promis mardi le président Emmanuel Macron à son homologue Volodymyr Zelensky, confirmant les engagements annoncés fin avril.Le chef de l'Etat a "confirmé que les livraisons d'armes par la France se poursuivront et gagneront en intensité dans les jours et semaines qui viennent, de même que l'acheminement d'équipement humanitaire", a indiqué l'Elysée. (Belga)