Conflit en Ukraine - Loukachenko s'entretiendra avec Poutine à Moscou dans le cadre de l'OTSC

Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, se rendra en Fédération de Russie le 16 mai prochain pour participer au sommet de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). Les deux dirigeants s'entretiendront à cette occasion sur le conflit en Ukraine."Le chef de l'État participera à la réunion des dirigeants de l'OTSC à Moscou le 16 mai. Cet événement marque le 30e anniversaire de la signature du Traité de sécurité collective et le 20e anniversaire de la création de l'organisation (OTSC)", selon le service de presse du président Loukachenko. Les dirigeants des États membres échangeront leurs points de vue "sur les questions d'actualité pertinentes dans la région et dans le monde, discuteront des moyens de répondre conjointement aux divers défis et menaces qui se présentent", a noté le service de presse. En outre, des entretiens bilatéraux entre les dirigeants biélorusses et russes sont prévus, a ajouté le service de presse. "La question du développement de la coopération et des efforts conjoints en matière de substitution des importations deviendra l'un des principaux sujets de prédilection", selon le rapport. L'organisation du traité de sécurité collective a été fondée le 7 octobre 2002; elle a pour vocation un objectif politico-militaire. Elle regroupe l'Arménie, le Bélarus, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan. (Belga)