Conflit en Ukraine - Ukraine: cyberattaque massive contre les sites gouvernementaux

De nombreux sites gouvernementaux ukrainiens ont été la cible vendredi d'une cyberattaque de grande ampleur, une agression non revendiquée dans l'immédiat qui s'est produite dans un contexte de vives tensions entre Kiev et Moscou."Le site officiel du ministère de l'Education et des Sciences est provisoirement fermé à cause de l'attaque globale qui s'est déroulée dans la nuit du 13 au 14 janvier", a annoncé ce dernier sur sa page Facebook. Les sites d'autres ministères, dont celui des Situations d'urgence, étaient également inaccessibles, a constaté l'AFP. (Belga)

