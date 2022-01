Conflit en Ukraine - Ukraine: les équipages de KLM ne passent plus la nuit à Kiev

La compagnie aérienne néerlandaise KLM a indiqué vendredi que ses membres d'équipages ne passaient plus la nuit à Kiev du fait des tensions entre la Russie et les pays occidentaux autour de l'Ukraine.Les vols de la compagnie à destination de l'Ukraine ne sont cependant pas suspendus, a déclaré KLM dans un communiqué. "Il a récemment été décidé de ne pas faire passer la nuit à l'équipage à Kiev, mais de rentrer immédiatement" après les vols, a précisé la compagnie. "KLM accorde toujours la priorité à la sécurité des passagers et des employés dans la conduite de ses opérations", a-t-elle ajouté. "KLM surveille et évalue quotidiennement la situation en Ukraine", a-t-elle poursuivi. Le sujet est particulièrement sensible aux Pays-Bas depuis le crash en 2014 du vol MH17 de la Malaysia Airlines qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine, tuant les 283 passagers à bord - dont 196 ressortissants néerlandais - et les 15 membres d'équipage. Moscou a toujours nié toute implication. Quatre hommes, trois Russes et un Ukrainien, encourent une condamnation de prison à vie dans un procès aux Pays-Bas. Ils sont accusés d'avoir abattu le vol MH17 avec un missile sol-air BUK. La compagnie aérienne KLM ne survole plus l'est de l'Ukraine et la Crimée depuis le drame. L'Ukraine est de nouveau au centre de tensions entre la Russie et les pays occidentaux. Plus de 100.000 soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne depuis fin 2021, signe pour Washington qu'une invasion pourrait survenir. La Russie dément tout projet d'invasion, mais s'estime menacée par l'expansion de l'Otan depuis 20 ans et par le soutien occidental à l'Ukraine. (Belga)