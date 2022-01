Conflit en Ukraine - Ukraine: Washington assure n'avoir "aucune divergence" avec les Européens

Les Etats-Unis ont assuré lundi n'avoir "aucune divergence" avec les Européens au sujet des sanctions sans précédent à imposer à la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine, ni au sujet de l'urgence de la menace."Il n'y a pas d'ambiguïté", "il n'y a aucune divergence", a dit le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. "Nous le savons et, surtout, la Fédération de Russie le sait", a-t-il insisté, alors que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a appelé plus tôt à éviter les réactions "alarmistes". Les Européens s'agacent ces derniers jours de cet alarmisme supposé des Américains, qui semblent juger une offensive russe comme potentiellement imminente. Interrogé sur ces lectures dissonantes, Ned Price a répondu: "nous ne voyons pas les divergences dont vous parlez". "La menace que nous constatons n'est pas seulement claire pour nous, elle est claire pour tous les observateurs", a-t-il ajouté. Il a déclaré que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, lundi matin, puis le président des Etats-Unis, lundi après-midi, étaient en contact avec les dirigeants européens pour mettre au point la "réponse écrite" aux exigences de Moscou que Washington doit remettre "cette semaine" aux Russes. "Si le moindre soldat russe traverse la frontière" ukrainienne, "c'est une invasion renouvelée", a prévenu le porte-parole. "Elle provoquerait une réponse rapide, sévère et unie des Etats-Unis et de nos alliés", a-t-il mis en garde, malgré les informations faisant état de désaccords au sein de l'Otan sur l'ampleur de cette riposte, notamment de la part de l'Allemagne. (Belga)

