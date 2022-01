Conflit en Ukraine - Washington plaide pour la "voie diplomatique" lors d'un appel avec Moscou

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a plaidé en faveur de la "voie diplomatique" pour mettre fin à la crise entre la Russie et l'Ukraine, lors d'un appel avec le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, a affirmé mardi le département d'Etat.Antony Blinken a "souligné l'importance de poursuivre une voie diplomatique pour désamorcer les tensions provenant de l'accumulation profondément inquiétante de troupes russes dans et autour de l'Ukraine", a affirmé dans un communiqué le porte-parole du département d'Etat Ned Price, avant le départ du secrétaire d'Etat mardi pour Kiev. "Le secrétaire d'Etat a répété l'engagement inébranlable des Etats-Unis envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et a souligné que toute discussion sur la sécurité européenne devait inclure les alliés de l'Otan et les partenaires européens, dont l'Ukraine", a ajouté Ned Price. Lors d'une conférence de presse mardi avec son homologue allemande Annalena Baerbock, Sergueï Lavrov a dit attendre des réponses des Occidentaux quant aux revendications de la Russie sur le non-élargissement de l'Otan, avant de reprendre des négociations sur cette crise géopolitique qui menace de dégénérer en conflit en Ukraine. (Belga)